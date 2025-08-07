iOS 18.5 dönemi sona erdi: Kullanıcılar geri dönemeyecek

Apple, iPhone kullanıcıları için önemli bir adım atarak iOS 18.5 yazılım sürümünü imzalamayı durdurdu.

Bu karar, geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 18.6 güncellemesinin ardından geldi ve artık eski sürüme geri dönüş yapılamayacağı anlamına geliyor.

GÜVENLİK ODAKLI BİR POLİTİKA

Bu, Apple'ın standart bir güvenlik politikası; şirket, kullanıcıların en güncel ve güvenli yazılımı kullanmasını sağlamak için yeni bir güncellemeden yaklaşık bir hafta sonra eski sürümün desteğini kesiyor.

iOS 18.6'nın 20'den fazla güvenlik açığını kapattığı düşünüldüğünde bu hamle, kullanıcıları siber tehditlere karşı korumayı amaçlıyor.

GÖZLER ARTIK IOS 26'DA

iOS 18.5 döneminin resmen sona ermesiyle birlikte, Apple'ın tüm odağı artık yeni büyük güncelleme olan iOS 26'ya çevrilmiş durumda.

Herkese açık beta süreci devam eden iOS 26'nın kararlı sürümünün, eylül ayında yeni iPhone 17 serisiyle birlikte yayınlanması bekleniyor.