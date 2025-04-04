iOS 18.5’in ilk beta güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

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Apple, iOS 18.4 güncellemesini tüm kullanıcılara sunduktan kısa bir süre sonra, iOS 18.5'in ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı.

iOS 18.5 beta 1, şu anda geliştirici beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda ve yeni özellikler ile iyileştirmeler hakkında geri bildirim toplanıyor.

İOS 18.5'TE NELER BEKLENİYOR

Apple'ın iOS 19 geliştirmesine hızla devam ettiği düşünüldüğünde, iOS 18.5'in büyük yeni özellikler içermesi beklenmiyor.

Apple, iOS 18 döngüsü için vadettiği özelliklerin neredeyse tamamını kullanıcılara sunmuş durumda. Ancak, geçen yılki iOS 17.5 güncellemesinde olduğu gibi, bazı sürpriz yenilikler de ortaya çıkabilir.

iOS 18.5'in öncelikli olarak hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içermesi bekleniyor. Kullanıcı deneyimini daha stabil ve sorunsuz hale getirmek amacıyla çeşitli optimizasyonlar yapılması muhtemel.

Apple, güvenlik açıklarını kapatmak ve kullanıcıların cihazlarını daha güvenli hale getirmek için düzenli olarak güvenlik güncellemeleri yayınlıyor. iOS 18.5'in de önemli güvenlik güncellemeleri içermesi bekleniyor.

iOS 18.4 güncellemesinin ardından bazı kullanıcıların sildikleri uygulamaların kendiliğinden yeniden yüklenmesi gibi sorunlarla karşılaştığı bildiriliyor. Apple'ın iOS 18.5 ile bu sorunları çözmesi ve kullanıcıların endişelerini gidermesi bekleniyor.