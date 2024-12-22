iOS 19 güncellemesi alacak iPhone modelleri ortaya çıktı

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Apple, 2025 yılında iOS 19 ve iPadOS 19'u yayınlamaya hazırlanıyor. iOS 19, iPhone XR ve ikinci nesil iPhone SE (2020) gibi 2018 yılından sonra piyasaya sürülen tüm iPhone modelleriyle uyumlu olacak. iPadOS 19 ise bazı eski iPad modellerini desteklemeyecek.

Kısacası, iOS 18 güncellemesi alan tüm modeller, iOS 19 güncellemesi de alacak. Ancak bunun sadece bir sızıntı olduğunu belirtelim.

iOS 19 İLE UYUMLU iPHONE MODELLERİ

iPhone 17 serisi (2025)

iPhone 16 serisi (2024)

iPhone 15 serisi (2023)

iPhone 14 serisi (2022)

iPhone 13 serisi (2021)

iPhone 12 serisi (2020)

iPhone 11 serisi (2019)

iPhone XS ve XS Max (2018)

iPhone XR (2018)

iPhone SE (4. nesil) (2025)

iPhone SE (3. nesil) (2022)

iPhone SE (2. nesil) (2020)

Listedeki iPhone modellerinin tümü iOS 19 ile uyumlu olsa da bazı eski modellerde yeni özelliklerin tamamı kullanılamayabilir. Apple, en yeni modeller için bazı özellikleri saklı tutuyor.

İPADOS 19 İLE UYUMLU İPAD MODELLERİ

iPad mini (5. nesil ve üzeri)

iPad (8. nesil ve üzeri)

iPad Air (3. nesil ve üzeri)

iPad Pro (2018 ve üzeri)

iPadOS 19, iPad 5 gibi bazı eski iPad modellerini desteklemeyecek. iPadOS 19'u kullanabilmek için minimum A12 işlemciye sahip bir iPad'e ihtiyacınız olacak.

iOS 19 ve iPadOS 19'un hangi yeni özellikleri getireceği henüz bilinmiyor. Ancak, Apple'ın yapay zeka alanındaki çalışmalarına odaklanacağı ve Apple Intelligence'ı daha da geliştireceği tahmin ediliyor.