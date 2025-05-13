iOS 19, halka açık Wi-Fi erişimini kolaylaştıracak

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Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen bir sonraki büyük mobil işletim sistemi güncellemesi iOS 19, kullanıcılara önemli bir kolaylık sunmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporuna göre, iOS 19 ile birlikte halka açık Wi-Fi kimlik bilgileriniz ve web formu yanıtlarınız tüm Apple cihazlarınız arasında otomatik olarak senkronize edilecek.

HALKA AÇIK WI-FI AĞLARINA KESİNTİSİZ ERİŞİM

iOS 19'da yer alması beklenen bu yeni özellik, özellikle otel, spor salonu ve kafe gibi halka açık alanlarda Wi-Fi kullananlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Bir iPhone ile ağa bağlandığınızda, iPad ve Mac gibi diğer Apple cihazlarınızın aynı zahmetli oturum açma ve form doldurma sürecinden geçmesine gerek kalmayacak.

Bu Wi-Fi senkronizasyon özelliği, Apple'ın ürünleri arasında kesintisiz bağlantıya verdiği önemi bir kez daha vurguluyor.

iOS 19 ile ilgili söylentiler genellikle ara yüz değişiklikleri ve yapay zeka entegrasyonuna odaklansa da bu pratik yeni özellik sık seyahat edenler ve birden fazla cihaz kullananlar için en çok takdir edilen yeniliklerden biri olabilir.

Yeni sistem sayesinde, bir Apple cihazı halka açık bir ağda kimlik doğrulama sürecinden geçtiği anda, diğer tüm Apple cihazları da aynı işlemi otomatik olarak gerçekleştirecek.