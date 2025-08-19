iOS 26 Beta 7 yayında: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, eylül ayında çıkacak olan kararlı sürüm öncesinde geliştiriciler için iOS 26 Beta 7 güncellemesini yayınladı.

Bu yeni güncelleme, büyük değişiklikler getirmese de özellikle pil yönetimi konusunda önemli bir yenilik içeriyor.

YENİ ADAPTİF GÜÇ MODU

Güncellemedeki en dikkat çeken yenilik, mevcut Düşük Güç Modu'na ek olarak gelen "Adaptif Güç Modu" oldu.

Bu özellik, pil ömrünü uzatmak için ekran parlaklığını hafifçe düşürme gibi akıllı performans ayarlamaları yapacak, ancak yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek.

APPLE WATCH İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

iOS 26 ve watchOS 26 Beta 7 ile birlikte, ABD'de satılan yeni Apple Watch modellerinde kaldırılan kanda oksijen ölçümü özelliği yeniden kullanıma sunuluyor.

Ayrıca bu beta sürümünde bazı animasyon düzeltmeleri ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri de yer alıyor.