iOS 26 ile birlikte iPhone'lar daha hızlı şarj olacak

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 26, iPhone 16 serisi kullanıcıları için önemli bir yeniliği beraberinde getiriyor.

Güncelleme sayesinde, bugüne kadar yalnızca Apple'ın kendi MagSafe şarj cihazlarıyla mümkün olan 25W kablosuz şarj hızı, artık üçüncü taraf Qi2 uyumlu şarj cihazlarında da kullanılabilecek.

30 DAKİKADA YÜZDE 50 ŞARJ

Bu hız artışı sayesinde, iPhone 16 veya 16 Pro modelleri sadece 30 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşabilecek.

Aksesuar üreticileri şimdiden bu hızı destekleyecek yeni ürünlerini piyasaya sürmek için hazırlıklara başladı.

IPHONE 17'DE DAHA BÜYÜK ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR

iOS 26 ile gelen bu iyileştirme, aynı zamanda iPhone 17 serisi için de ipuçları sunuyor.

Yeni Qi2.2 standardını destekleyecek olan iPhone 17'lerde, MagSafe teknolojisinin 50W gibi daha yüksek bir hıza çıkabileceği iddia ediliyor.