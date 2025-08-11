iOS 26 ile iPhone kullanım şekliniz değişecek: Karşınızda App Intents

Teknoloji devi Apple, ertelenen yapay zeka özelliklerinin arkasında çok daha büyük bir devrim hazırlıyor olabilir.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre şirket, iOS 26 ile birlikte iPhone kullanımını tamamen değiştirecek ve Siri'yi gerçek bir asistana dönüştürecek "App Intents" adlı yeni bir altyapı sunacak.

SADECE KISAYOL DEĞİL, TAM UYGULAMA KONTROLÜ

Bu yeni sistem, Siri'nin sadece belirli komutları yerine getirmesinin ötesine geçerek, doğrudan uygulamaların kendi arayüzleri ve işlevleriyle etkileşime girmesini sağlayacak.

Bu sayede, sadece Apple'ın kendi uygulamaları değil, telefonda yüklü olan tüm üçüncü parti uygulamalar da sesle yönetilebilecek.

Kullanıcılar, "Instagram'da Emre'nin son gönderisine kalp at" veya "Fotoğraflar'da geçen yaz Bodrum’da çektiğim manzarayı bul, parlaklığı artır ve Sibel'e gönder" gibi çok adımlı ve karmaşık komutları telefona dokunmadan gerçekleştirebilecek.

Bu hamle, Siri'nin yıllardır eksik olan "uygulama asistanı" kimliğini kazanmasını sağlayacak.

Ancak bu yeni özellik ile ilgili Apple'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.