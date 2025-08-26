iOS 26'nın son beta güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Apple, bu yılın en büyük yazılım güncellemesi olan iOS 26 için son test aşamasına geçtiğini duyurdu.

Hem geliştiriciler hem de genel beta kullanıcıları için yayınlanan yeni sürüm, büyük olasılıkla kararlı sürümden önceki son beta olacak.

ODAK NOKTASI PERFORMANS VE HATA DÜZELTMELERİ

iOS 26'nın sekizinci geliştirici beta sürümü, yeni özellikler getirmek yerine performans iyileştirmelerine ve hata düzeltmelerine odaklanıyor.

Daha önceki beta sürümlerinde eleştirilen "Liquid Glass" tasarım diliyle ilgili sorunların da giderildiği belirtiliyor.

KARARLI SÜRÜM EYLÜLDE GELİYOR

iPhone 17 lansman etkinliğinin 9 Eylül'de gerçekleşeceği söylentileri göz önüne alındığında, iOS 26'nın kararlı sürümünün 15-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

Apple, geçmişte de genellikle 8 beta sürümünden sonra kararlı sürüme geçiş yapmıştı.