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    iPad yüzünden evi tamamen yanan bir kullanıcı Apple'a dava açtı

    ABD'de mahkemeye başvuran bir Apple kullanıcısı, iPad yüzünden evinin tamamen yandığını iddia ederek şirketi şikayet etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 16:55
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    iPad yüzünden evi tamamen yanan bir kullanıcı Apple'a dava açtı

    ABD'de yaşayan Michael Macaluso isimli bir iPad kullanıcısı, iPad’in elektrik ve pil sistemleri nedeniyle büyük bir yangın çıkardığını ve tüm evinin yandığını iddia etti.

    Gelen bilgilere göre, yangından sonra evini yenilemek için 142 bin dolar harcamak zorunda kalan Macaluso, bir hukuk firmasıyla anlaşarak mahkemenin yolunu tuttu.

    Herhangi bir kötüye kullanım veya cihaz içerisinde bir değişiklik yapmadığını dile getiren kullanıcı, Pensilvanya Federal Mahkemesi'nde Apple aleyhine tazminat davası açtı.

    ipad

    APPLE, 2019 YILINDA DA DAVALIK OLMUŞTU

    Benzer bir davayı, New Jersey’de ikamet eden Julia Ireland Meo 2019 yılında Apple aleyhine açmıştı.

    Julia’nın babası, iPad bataryasının arızalanması yüzünden çıktığı iddia edilen bir apartman yangınında yaşamını yitirdi.

    Yangının meydana geldiği konut sitesinin sahibi, olay sonrası sigorta şirketi aracılığıyla Apple aleyhine ikinci bir dava açtı ve zararın ödenmesini talep etti. Ancak iki yıl geçmesine rağmen mahkemeden henüz bir sonuç çıkmış değil.

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