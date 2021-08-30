iPhone 12'deki ses sorunu için onarım programı başladı

Apple, iPhone 12 ve 12 Pro modellerinde yaşanan ahize sesi problemi nedeniyle ücretsiz onarım programı hayata geçirdi.

ABD'li teknoloji devi Apple, özellikle iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kullanıcılarının sıkça yaşadığı ahize sesi problemiyle ilgili yeni bir adım attı.

Söz konusu problem nedeniyle ahizeden ses alamayan kullanıcılar için ücretsiz onarım programı başladı.

Yalnızca iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin dahil edildği program, Ekim 2020 ve Nisan 2021 arasında üretilen modeller için geçerli olacak.

Bu nedenle söz konusu ahize sesi problemini yaşıyorsanız, ücretsiz değişim programına başvurmadan önce telefonun üretim tarihini kontrol etmenizde fayda var.





DURUMA GÖRE ÜCRET ALINABİLİR

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, telefonlarda onarımı engelleyecek herhangi bir hasar olması durumunda önce söz konusu hasar giderilecek. Bu hasarlar kullanım hatasına bağlıysa, onarım için belli bir miktar ücret alınacak.

Apple'ın ücretsiz onarım programına katılabilmek için Apple yetkili servis sağlayıcısıyla iletişime geçmeniz veya herhangi bir Apple mağazasından randevu almanız yeterli.

Yetkililer, telefonunuzu inceledikten sonra ücretsiz onarım programına uygun olup olmadığını tespit edecek ve daha sonra onarıma başlayacak.