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    iPhone 12'nin kamerasını, üçüncü taraf tamirciler değiştiremeyecek

    iPhone 12 modellerinde bulunan kameralar, üçüncü taraf tamirciler tarafından değiştirildiğinde bazı özelliklerini yitirebiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 09:38
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    iPhone 12'nin kamerasını, üçüncü taraf tamirciler değiştiremeyecek

    Apple'ın koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelemek zorunda kaldığı iPhone 12 tanıtım etkinliği, 13 Ekim'de gerçekleşti.

    Apple, etkinlik sırasında iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıttı.

    Tanıtılmasından haftalar sonra bile iPhone 12 ailesi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

    KAMERA TAMİRİ ZORLAŞTI

    iFixt tarafından yayınlanan bir rapora göre, iPhone 12'nin kamera modülünün üçüncü taraf tamirciler tarafından değiştirilmesi daha da zorlaştırıldı.

    Rapora göre, iPhone 12 kamerasının parça değiştirme işlemi sonrasında normal bir şekilde çalışması için yazılım yetkilendirmesi gerekiyor. Söz konusu yetkilendirme ise yalnızca Apple Store ve Best Buy gibi yetkili servislerde yapılabiliyor.

    iphone 12

    YETKİLENDİRME OLMAZSA KAMERALAR SORUN YARATIYOR

    iPhone 12 serisinin kameralarını, yetkisi olmayan üçüncü taraf tamirciler de değiştirebiliyor. Ancak kullanıcılar, kamera kullanımında çeşitli sorunlar yaşayabiliyor.

    Örneğin yetkisiz tamir işlemlerinde, ultra geniş açı kamera devre dışı kalıyor ve yalnızca belirli modlar kullanılabiliyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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