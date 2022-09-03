iPhone 14 ekranları Samsung'a emanet

Samsung Display, iPhone 14 panel sevkiyatlarında en büyük tedarikçi olarak dikkat çekiyor.

Apple, 7 Eylül tarihinde düzenleyeceği sunum etkinliğinde yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Apple, iPhone 14 serisi için ekran sevkiyatlarını artırıyor. Geçtiğimiz 3 ay boyunca Apple'a yapılan sevkiyatların yüzde 80'inden fazlasını gerçekleştiren Samsung Display, şu anda Apple'ın en büyük tedarikçisi konumunda.

34 milyon adet sipariş edecek

Apple, aralarında Samsung, LG Display ve Çinli BOE'nin de bulunduğu tedarikçilerinden toplam 34 milyon iPhone 14 paneli temin etmeyi hedefliyor.

Apple, haziran ayında 1.8 milyon, temmuz ayında 5.35 milyon ve ağustos ayında 10 milyondan fazla iPhone 14 paneli satın aldı. Apple'ın eylül ayında 16.5 milyon panel daha sipariş etmesi bekleniyor.

Samsung Display, haziran-ağustos ayları arasında iPhone 14 panel siparişlerinin yüzde 82'sini karşılamayı başardı. LG Display ise siparişlerin yüzde 12'si ile 2’inci sırada yer aldı. Son olarak BOE, tüm iPhone 14 panel siparişlerinin yüzde 6'sını karşılıyor.