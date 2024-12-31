iPhone 14 ve iPhone SE modelleri AB'de yasaklandı

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Apple, AB'nin USB-C portu zorunluluğu nedeniyle iPhone 14 serisi ve iPhone SE modellerini Avrupa Birliği'nde satıştan kaldırıyor.

Bu karar, Lightning portu kullanan cihazların AB düzenlemelerine uyum sağlamamasından kaynaklanıyor.

USB-C PORTUNA GEÇİŞ

AB, elektronik atıkları azaltmak ve kullanıcılar için hayatı kolaylaştırmak amacıyla tüm akıllı telefonlarda USB-C portu kullanılmasını zorunlu hale getirdi.

Apple, bu düzenlemeye uyum sağlamak için iPhone 15 serisinde USB-C portuna geçiş yapmıştı.

IPHONE 14 VE IPHONE SE SATIŞTAN KALDIRILIYOR

AB'nin yeni düzenlemesi, 28 Aralık 2023'ten sonra satılan tüm telefonlarda USB-C portu kullanılmasını zorunlu kılıyor.

Bu nedenle, Lightning portu kullanan iPhone 14 serisi ve iPhone SE modelleri AB'de satıştan kaldırılıyor.

APPLE MAĞAZALARINDA DA SATIŞI DURDURULACAK

Apple, iPhone 14 ve iPhone SE modellerini AB'deki çevrimiçi mağazalarından kaldırdı.

Bu modellerin, önümüzdeki günlerde fiziksel Apple mağazalarında ve diğer yetkili satıcılarda da satıştan kaldırılması bekleniyor.

Apple'ın, Mart ayında USB-C portlu yeni bir iPhone SE modeli duyurması bekleniyor.