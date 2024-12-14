iPhone 14 ve iPhone SE satışları Avrupa'da durdurulacak

Haber Merkezi

Apple, Avrupa Birliği'nin (AB) USB-C portu zorunluluğu nedeniyle iPhone 14 serisi, iPhone SE ve diğer bazı cihazların satışını, 28 Aralık'tan itibaren Avrupa Birliği'nde durduracak.

Bu karar, Lightning portu kullanan cihazların AB düzenlemelerine uyum sağlamamasından kaynaklanıyor.

USB-C'YE GEÇİŞ

Apple, AB'nin baskısı sonucu iPhone 15 serisinde USB-C portuna geçiş yapmak zorunda kalmıştı. Bu değişiklik, teknoloji sektöründe olumlu karşılanmıştı.

Apple, AB'nin taleplerine genellikle sadece AB bölgesinde uyum sağlayarak yanıt veriyor.

Üçüncü taraf NFC desteği ve alternatif uygulama mağazaları gibi özellikler, sadece AB'de sunuluyor. Apple Intelligence ise, AB'deki düzenlemeler nedeniyle henüz kullanıma sunulamadı.

YENİ İPHONE SE

USB-C portu ile gelecek olan yeni iPhone SE'nin, iPhone 14'ün gövdesini kullanacağı söyleniyor

. Bu da AB'de iPhone 14 ve iPhone SE'nin Apple Intelligence ile birlikte yeniden satışa sunulabileceği anlamına geliyor.

Apple, AB'deki mağazaların elindeki Lightning portlu cihazları satmasına izin verecek. Ancak, yeni üretim yapılmayacak.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEYECEK

AB'nin bu kararı, Türkiye'deki iPhone satışlarını etkilemeyecek. Türkiye'deki kullanıcılar, iPhone 14 ve iPhone SE modellerini satın almaya devam edebilecekler.