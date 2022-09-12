iPhone 15 serisinden ilk bilgiler geldi

2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Apple iPhone 15 serisinden yeni detaylar ortaya çıktı.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden birkaç gün geçti, ancak şimdiden gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

Apple analisti Ming Chi Kuo ve Mark Gurman, gelecek iPhone serileri hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

iPhone 15 ile ilgili yeni bilgiler

Kuo’ya göre Apple, giderek daha rekabetçi hale gelen pazarda üst model telefonların tercih edilmesi için kullanıcılara daha fazla seçenek sunmayı planlıyor.

Bununla birlikte Pro ve standart modeller arasında büyük bir özellik farkı oluşturulacak. Böylece Kuo, yeni değişikliğin Pro modellerin sevkiyat sayılarını artıracağını ve iPhone 15 ailesinin ortalama satış fiyatının da yükseleceğini söylüyor.

Mark Gurman ise, Apple’ın 'Pro Max' adlandırması yerine artık "Ultra" ismini kullanacağını söylüyor.

Yakın zamanda Apple Watch Ultra’yı piyasaya süren şirket, M serisi işlemcileri de Pro, Max ve Ultra olarak adlandırmıştı.

Asıl yenilikler iPhone 15'te

Tedarik zincirinden gelen haberlere göre Apple'ın iş ortağı TSMC, yıl sonundan önce 3nm çip üretimine başlayacak. Bu nedenle iPhone 14'te yine 5nm mimaride üretilen işlemci kullanılıyor. iPhone 12'den bu yana Apple telefonlarında 5nm çipler kullanıyor.

İşlemcilerde nm değerinin düşmesi, aynı fiziksel alanda daha az güç tüketimi ve daha iyi pil ömrü ile daha yüksek performans seviyesi anlamına geliyor. Ancak muhtemelen 3nm işlemciler, iPhone 15'te karşımıza çıkacak.

3nm'ye geçiş ve buna bağlı performans artışının yanı sıra, iPhone 15 Lightning yerine USB-C bağlantı noktasıyla da gelebilir.

Daha önce USB-C şarj girişinin iPhone 14 serisinde kullanılacağı iddia edilse de bunu doğrulayacak herhangi bir gelişme yok.

Bu nedenle iPhone 14 serisi, büyük ihtimalle Lightning girişi sunan son iPhone modeli olacak.