iPhone 16 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı: Face ID ekran altına taşınıyor Son zamanlarda iPhone 16 serisi hakkında daha fazla bilgi gelmeye başladı. Şimdi de telefonlardaki Face ID'nin ekran altına taşınacağı söyleniyor.

ensonhaber.com

Henüz iPhone 15 modellerinin tanıtılması üzerinden çok zaman geçmese de şimdiden eylül ayında satışa çıkacak iPhone 16 serisi hakkında sızıntılar geliyor.

Şimdi de 2024 yılının sonlarına doğru tanıtılacak olan iPhone 16 modellerinin bazı özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Face ID ekranın altında olabilir

İddialara göre, mevcut iPhone’larda ekranın üst tarafında bulunan TrueDepth kamerayı kullanan yüz tanıma sistemi FaceID, iPhone 16 modellerinde ekranın altına yerleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan sızıntılar, Apple’ın bu teknolojiyi 2025’te iPhone 17 modellerinde kullanmaya başlayacağını söylüyordu.

Gelen bilgilere göre Apple, bu teknolojiyi sadece "Pro" modellerinde kullanacak.

iPhone’un bir sonraki sürümünde yapılan değişiklikler nedeniyle Apple’ın mevut siparişlerini durdurduğu ifade ediliyor.

Tüm bunlar da şirketin iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’te yüz tanıma sisteminin ekran altına taşınabileceğini ortaya koyuyor.

Son olarak, tüm bunların birer sızıntıdan ibaret olduğunu belirtelim. Kesin bilgiler için Apple'ın bir açıklama yapmasını beklememiz gerekiyor.