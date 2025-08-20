iPhone 16 ile gelen bu popüler özellik, iPhone 18'de olmayacak

Henüz iPhone 17 serisi bile tanıtılmamışken, bir sonraki nesil iPhone 18 ile ilgili şüpheli bir söylenti ortaya atıldı.

Güvenilir bir geçmişi olmayan bir kaynağa dayandırılan bu iddia, Apple'ın kamera kontrol düğmesini kaldırmayı planladığını öne sürüyor.

"DÜŞÜK ETKİLEŞİM" GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Weibo'da ortaya atılan iddiaya göre, kullanıcıların kamera kontrol düğmesini yeterince kullanmaması ve maliyetleri düşürme isteği nedeniyle Apple bu bileşeni sipariş etmeyi durduracak.

Bu durum, bu yıl çıkacak olan iPhone 17'nin bu düğmeye sahip son model olabileceği anlamına geliyor.

ŞÜPHELİ BİR İDDİA

Ancak bu sızıntıyı yapan hesabın kanıtlanmış bir geçmişi olmaması ve herhangi bir kaynak belirtmemesi nedeniyle iddiaya şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.

iPhone 16 ile ilk kez sunulan bu düğme, bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bazıları tarafından ise gereksiz bulunarak tartışmalara neden olmuştu.