iPhone 16 kullanıcıları şimdi de donma ve yeniden başlama sorunlarından şikayetçi

Haber Merkezi

Apple'ın yeni amiral gemisi telefonları iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Daha önce ekran sorunlarıyla gündeme gelen cihazlar, şimdi de donma ve rastgele yeniden başlatma problemleriyle başa çıkmak zorunda kalıyor.

KULLANICILAR ÇÖZÜM ARIYOR

Apple Destek Toplulukları ve Reddit gibi platformlarda paylaşılan bilgilere göre, iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri beklenmedik bir şekilde donuyor ve yeniden başlıyor.

Bazı kullanıcılar bu sorunu günde 20 defaya kadar yaşadıklarını belirtiyor. Sorun, telefon kullanımda olsun ya da olmasın, hatta bekleme modunda bile ortaya çıkabiliyor.

iCLOUD EŞLEŞMESİ SORUNA NEDEN OLABİLİR

Kullanıcılar arasında sorunun kaynağına dair farklı teoriler dolaşıyor. Bazı kullanıcılar, iCloud eşleşmesinin soruna neden olabileceğini düşünüyor ve cihazlarını Mac'lerindeki bir yedeklemeden geri yükleyerek sorunu çözdüklerini iddia ediyor.

Diğerleri ise Apple Store'lardan aldıkları yazılım güncelleme önerisinin işe yaramadığını belirtiyor.

APPLE'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Sorunun nedeni ve çözümü konusunda henüz net bir bilgi yok. Apple da konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Kullanıcılar, sorunun bir sonraki iOS güncellemesiyle giderilmesini umuyor.

IPHONE 16 SATIŞLARI BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR

iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri, iPhone 16 serisinin en çok satan cihazları olsa da genel satış rakamları beklentilerin altında kaldı. Çin hariç, diğer pazarlarda talep düşük seviyede seyrediyor.