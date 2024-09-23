iPhone 16 modellerinin batarya kapasiteleri belli oldu Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 16 modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı. Telefonlar, iPhone 15 modellerine göre daha yüksek bataryalarla satışa çıkıyor.

Haber Merkezi

Merakla beklenen iPhone 16 modelleri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Apple; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere 4 yeni model sergiledi.

ABD merkezli şirket, her zaman olduğu gibi tanıtım etkinliği sırasında telefonların batarya kapasiteleri ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

iPHONE 16 BATARYA KAPASİTELERİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 16 modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı. Telefonlar, iPhone 15 modellerine göre daha yüksek bataryalara sahip.

iPhone 16 - 3.561 mAh

iPhone 16 Plus - 4.674 mAh

iPhone 16 Pro - 3.582 mAh

iPhone 16 Pro Max - 4.685 mAh

iPhone 15 modellerinin batarya kapasiteleri ise şu şekildeydi:

iPhone 15 - 3.349 mAh

iPhone 15 Plus - 4.383 mAh

iPhone 15 Pro - 3.274 mAh

iPhone 15 Pro Max - 4.422 mAh