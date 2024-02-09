iPhone 16 modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı Son zamanlarda iPhone 16 serisi hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkmaya başladı. Şimdi de telefonların batarya kapasiteleri sızdırıldı.

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Henüz iPhone 15 modellerinin tanıtılması üzerinden çok zaman geçmese de şimdiden eylül ayında satışa çıkacak iPhone 16 serisi hakkında sızıntılar geliyor.

Şimdi de 2024 yılının sonlarına doğru tanıtılacak olan iPhone 16 modellerinin bataryaları ile ilgili ilk bilgiler geldi.

iPhone 16 batarya kapasiteleri nasıl olacak

Yeni bilgilere göre, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max, öncekilerden daha büyük pillere sahip olacak.

Ayrıca iPhone 16 Pro Max'in iPhone 15 Pro Max'te ve daha önceki modellerde kullanılan L şeklindeki pil tasarımından uzaklaşarak, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus gibi standart bir dikdörtgen pil kullanacağı belirtiliyor.

Son olarak, iPhone 16 Plus modelinin, iPhone 15 Plus'a göre daha düşük bir batarya ile geleceği söyleniyor.

Sızıntılara göre; iPhone 16 modelinde 3,561 mAh, iPhone 16 Plus modelinde 4,006 mAh ve iPhone 16 Pro Max modelinde 4,676 mAh batarya bulunacak.

iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri ise şu şekildeydi:

iPhone 15 - 3,349 mAh

iPhone 15 Plus - 4,383 mAh

iPhone 15 Pro Max - 4,422 mAh