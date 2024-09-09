iPhone 16 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu Apple, düzenlediği etkinliğin ardından merakla beklenen iPhone 16 modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.

Haber Merkezi

iPhone 16 modelleri, Apple'ın düzenlediği etkinlikte resmen görücüye çıktı.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere 4 yeni model tanıttı.

Gelişmiş kamera sistemleri, daha güçlü işlemciler ve şık tasarımların bir araya geldiği bu yeni seride, kullanıcıları heyecanlandıracak pek çok yenilik yer alıyor.

iPHONE 16 MODELLERİNİN TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

Apple, tanıtımın hemen ardından iPhone 16 Türkiye fiyatlarını da açıkladı. Serinin en pahalı modelinin fiyatı 119 bin 999 TL'ye kadar yükseliyor.

iPhone 16 - 128 GB - 64 bin 999 TL

iPhone 16 - 256 GB - 69 bin 999 TL

iPhone 16 - 512 GB - 79 bin 999 TL

iPhone 16 Plus - 128 GB - 73 bin 999 TL

iPhone 16 Plus - 256 GB - 78 bin 999 TL

iPhone 16 Plus - 512 GB - 88 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 128 GB - 82 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 256 GB - 87 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 512 GB - 97 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 1 TB - 107 bin 999 TL

iPhone 16 Pro Max - 256 GB - 99 bin 999 TL

iPhone 16 Pro Max - 512 GB - 109 bin 999 TL

iPhone 16 Pro Max - 1 TB - 119 bin 999 TL