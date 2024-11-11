iPhone 16, Pro modellerle aynı dayanıklılığa sahip

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Apple, iPhone 16'nın dayanıklılığıyla gurur duyuyor. YouTuber JerryRigEverything tarafından yapılan zorlu dayanıklılık testleri, iPhone 16 Pro modellerinin ne kadar sağlam olduğunu kanıtlamıştı.

Şimdi ise temel iPhone 16 modeli de aynı testlerden geçirildi ve sonuçlar oldukça etkileyici.

Titanyum kaplamaya sahip olmamasına rağmen iPhone 16, ünlü bükülme testinde kırılmadı.

Bu testte, Zack isimli YouTuber çıplak elleriyle telefonu ikiye bükmeye çalışıyor. Birçok telefon bu testte başarısız olurken, iPhone 16 sağlamlığını kanıtladı.

EKRAN VE KAMERALAR ÇOK DAYANIKLI

iPhone 16'nın ekranı da testlerden başarıyla geçti. Isıya maruz kaldığında işlevselliğini koruyan ekran, siyah noktalar da oluşturmadı.

Çizik testinde de iyi bir performans sergileyen ekran, Mohs Sertlik Ölçeği'nin altıncı seviyesinde hafif çizikler, yedinci seviyesinde ise daha derin oluklar aldı.

iPhone 16'daki en etkileyici bileşenler ise çizilmelere karşı dirençli olan kameralar ve kamera kontrol düğmesi oldu. Şasinin geri kalanı Zack'in bıçağına karşı o kadar dayanıklı değildi.

İPHONE 16, BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sağlam kamera kontrol düğmesi, yeni iPhone 16'nın iki ana satış noktasından biri. Diğer satış noktası ise Apple Intelligence.

Ancak bu iki özellik, şirketin umduğu kadar talep yaratmadı. iPhone 16 lansmanı, beklentilerin altında kaldı ve hatta Apple hisselerinin düşmesine neden oldu.

Yeni düğme ve Apple Intelligence, tüketicileri etkilemekte yetersiz kaldı ve bu durum iPhone 16 üretiminin durdurulmasına yol açtı.

Apple, birbiri ardına kötü yazılım güncellemeleri yayınladıkça, bu durum iPhone kullanıcıları ve Apple hayranları için hayal kırıklığı yarattı.