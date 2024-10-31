iPhone 16 serisi, iPhone 15 modellerine göre daha az ilgi görüyor

Haber Merkezi

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın iPhone 16 serisinin ABD'de hayal kırıklığı yaratan satış rakamlarına ulaştığını ortaya koydu.

Rapora göre, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri, temmuz-eylül döneminde ABD'deki toplam iPhone satışlarının sadece yüzde 20'sini oluşturdu.

Bu oran, geçen yıl aynı dönemde iPhone 15 serisi için yüzde 32 olarak gerçekleşmişti.

YENİLİK EKSİKLİĞİ SATIŞLARI DÜŞÜRDÜ

Rapor, iPhone 16 serisinin düşük satış rakamlarının nedenini tam olarak açıklayamasa da Apple Intelligence özelliğinin gecikmeli lansmanı ve genel olarak yenilik eksikliğinin etkili olduğu düşünülüyor.

IPHONE 16 VE 16 PLUS BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Özellikle iPhone 16 ve 16 Plus modelleri, ABD'de beklenenden çok daha düşük satış rakamlarına ulaştı.

iPhone 16, 2024'ün 3. çeyreğindeki satışların sadece yüzde 4'ünü oluştururken, iPhone 15 geçen yıl aynı dönemde yüzde 10'luk bir paya sahipti.

iPhone 16 Plus ise yüzde 4'lük bir paya ulaşarak selefi iPhone 15 Plus'ın yüzde 3'lük payını geride bıraktı.

IPHONE 16 PRO VE PRO MAX'İN DURUMU

iPhone 16 Pro, ABD'de geçen yılki iPhone 15 Pro ile aynı oranda (%6) satış rakamına ulaştı.

Ancak, iPhone 16 Pro Max, selefi iPhone 15 Pro Max'in yüzde 9'luk payına kıyasla sadece yüzde 6'lık bir paya ulaşabildi. Bu durum, Apple'ın kârını en çok etkileyecek faktör olarak görülüyor.

Rapora göre, iPhone 16 serisinin düşük satış rakamlarının bir diğer nedeni de, iPhone 15 serisine olan ilginin devam etmesi.

iPhone 15 Pro Max, 2024'ün 3. çeyreğinde ABD'de Apple'ın en popüler telefonu oldu. iPhone 14 ise hala üçüncü sırada yer alıyor.