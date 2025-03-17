iPhone 16e, fiyat artışına rağmen ilk satışlarda iPhone SE'yi geçti

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Selefi iPhone SE'den 170 dolar daha pahalı olmasına rağmen iPhone 16e satışları, beklenenin çok üzerinde gerçekleşti. Bu durum, Apple kullanıcılarının fiyat artışını pek de önemsemediğini gösteriyor.

iPhone 16e'nin başarısının ardında birkaç önemli faktör yatıyor. Öncelikle, cihazın Apple Intelligence gibi son teknoloji özellikleri desteklemesi, kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Ayrıca, 8GB RAM ve modern ekran gibi donanım özellikleri, iPhone 16e'yi cazip hale getiriyor. Kurumsal kullanıcılar için de ideal bir seçenek olan iPhone 16e, toplu alımlarda da tercih ediliyor.

SATIŞ RAKAMLARI YÜKSEK

iPhone 16e, piyasaya sürüldüğünde yüksek fiyatı nedeniyle eleştirilmişti. Ancak, ilk üç gündeki satış rakamları, bu eleştirilerin yersiz olduğunu gösteriyor.

iPhone 16e'nin satışları, önceki iPhone SE modeline göre yüzde 60 oranında arttı.

iPhone 16e, iPhone SE'nin üretiminin durdurulmasıyla birlikte, iOS ekosistemine giriş için en uygun fiyatlı seçenek haline geldi.

Kullanıcılar, yüksek fiyata rağmen Android'e geçmek yerine iPhone 16e'yi tercih ediyor. Ayrıca, iPhone 16 serisinin yetersiz yükseltme sunması, bazı kullanıcıların iPhone 16e'ye yönelmesine neden oluyor.