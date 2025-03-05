iPhone 16e parçalarına ayrıldı: İşte önemli detaylar

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Apple'ın merakla beklenen yeni modeli iPhone 16e, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Özellikle cihazın iç yapısı ve pil kapasitesi hakkında merak edilenler, yapılan detaylı bir söküm işlemiyle gün yüzüne çıktı.

YouTube'daki PBKReviews kanalı tarafından gerçekleştirilen söküm, iPhone 16e'nin iç dizaynı ve teknik özellikleri hakkında önemli ipuçları veriyor.

PİL KAPASİTESİ: BEKLENTİLERİ AŞAN PERFORMANS

iPhone 16e'nin söküm işleminde en çok dikkat çeken detaylardan biri, pil kapasitesi oldu. Cihazın pil etiketi, 4005mAh kapasiteyi doğruluyor. Daha önceki raporlarda 3961mAh olarak belirtilen kapasite, bu sökümle birlikte resmiyet kazanmış oldu.

iPhone 16e pil kapasitesi, kullanıcılarına daha uzun bir pil ömrü sunmayı hedefliyor. 4000mAh sınırını aşan bu kapasite, kullanıcılara günlük kullanımda önemli bir avantaj sağlayacak.

KABLOSUZ ŞARJ: MAGSAFE OLMADAN DA MÜMKÜN

iPhone 16e, MagSafe özelliğini desteklemese de kablosuz şarj imkanı sunuyor. Cihaz, 7.5W'a kadar standart kablosuz şarjı destekleyerek kullanıcılara pratik bir şarj alternatifi sunuyor.

İÇ DİZAYN VE ONARILABİLİRLİK

Apple, iPhone 16e'de de düzenli ve verimli bir iç dizayn kullanmış durumda. Ancak, onarımların kolay olmadığı belirtiliyor.

Apple'ın özel vidaları ve güçlü yapıştırıcıları, onarım işlemlerini zorlaştırıyor ve özel araçlar gerektiriyor.

Ekran ve pil gibi önemli parçaların değiştirilebilir olması, onarım sürecinde kullanıcıların işini kolaylaştırıyor.