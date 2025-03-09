iPhone 16e'deki 5G modem, iPhone 16 Pro Max'ten daha hızlı

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Son yapılan testler, Apple'ın kendi ürettiği C1 5G modem çipinin, iPhone 16e modelinde Qualcomm Snapdragon X71 5G modem çipine göre yğzde 40'a varan oranda daha hızlı olduğunu ortaya koydu.

Bu durum, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Apple'ın modem teknolojisi alanındaki başarısını gözler önüne serdi.

APPLE C1 5G MODEM VE QUALCOMM SNAPDRAGON X71 5G MODEM HIZ KARŞILAŞTIRMASI

Dave2D adlı bir YouTube içerik üreticisi tarafından gerçekleştirilen Speedtest.net testinde, iPhone 16e'nin indirme hızı 213,84 Mbps olarak ölçülürken, iPhone 16 Pro Max'in indirme hızı 152,77 Mbps olarak kaydedildi.

Bu sonuçlar, Apple C1 5G modem çipinin, Qualcomm Snapdragon X71 5G modem çipine göre önemli bir hız avantajına sahip olduğunu gösteriyor.

Test sonuçları, Apple C1 5G modem'in özellikle kentsel alanlarda ve 6GHz altı 5G ağlarında üstün performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

Ancak, Qualcomm Snapdragon X71 5G modem'in mmWave 5G desteği ve geniş kapsama alanı gibi avantajları da göz ardı edilmemeli.

Test sonuçlarının, ağ koşulları, hücre kulesi yoğunluğu ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebileceği unutulmamalı.