iPhone 16'nın sorunları bitmiyor: Wi-Fi özelliği kusurlu çıktı Apple'ın iPhone 16 modeli çıktığı günden beri can sıkan sorunlarla gündemde. Yeni iPhone'lar, bir amiral gemisi akıllı telefona yakışır şekilde Wi-Fi 7 özelliğine sahip olsa da Apple'ın bant genişliğini 160 MHz ile sınırladığı iddia ediliyor.

Haber Merkezi

Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı iPhone 16 serisinin, iOS 18 ile birlikte ekran yenileme hızlarını 80Hz ile sınırladığı ve vaat edilen 120Hz seviyesine ulaşamadığı iddiaları gündemdeki yerini korurken yeni iPhone'lar bir başka sorunla gündeme geldi.

Apple'ın Wi-Fi 7 performansını kasıtlı olarak sınırladığı iddia ediliyor.

IPHONE 16'NIN BAĞLANTI HIZI YÜZDE 50 AZALDI

iPhone 16 Pro, Wi-Fi 7 teknolojisiyle geliyor. Bu özellik sayesinde akıllı telefonların internet hızları, destekleyen bir kablosuz bağlantı aracılığıyla 46 Gbps'ye kadar çıkabiliyor.

iPhone 15 Pro, maksimum 9,6 Gbps indirme hızı sunabilen Wi-Fi 6E özelliğine sahipti.

İki model arasında iPhone 16 lehine büyük bir fark var ancak sorun şu ki Apple, yeni modellere kısıtlama koymuş.

BEKLENEN HIZLARA ULAŞAMADI

Les Numeriques tarafından yapılan testlerde, iPhone 16 Pro modelleri Wi-Fi 7 ile görülmesi beklenen bağlantı hızlarına ulaşamadı.

Testte TP-Link Deco BE85 mesh Wi-Fi sistemi kullanıldı ve sonuçlar şok edici derecede kötüydü.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, 1,6 Gbps ila 1,7 Gbps'yi bile geçemedi.

BANT GENİŞLİĞİYLE İLGİLİ

Bu durumun sebebi, Apple'ın Wi-Fi 7'yi cihazlarına entegre ederken 160 MHz bant genişliği ile sınırlamış olmasından kaynaklı.

Normal şartlarda Wi-Fi 7, 320 MHz bant genişliği ile uyumlu çalışabiliyor.

Bu da iPhone 16'nın kablosuz bağlantı performansının, olması gerekenden yüzde 50 daha az olduğu anlamına geliyor.