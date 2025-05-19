iPhone 17 Air bataryasıyla hayal kırıklığına neden olacak

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Apple'ın 2025 yılında piyasaya sürmesi beklenen ve ultra ince tasarımıyla dikkat çekeceği söylenen iPhone 17 Air modeliyle ilgili yeni bir sızıntı, batarya kapasitesi konusunda soru işaretleri yarattı.

Gelen bilgilere göre, yeni iPhone modelinin sadece 2.800mAh'lik bir bataryaya sahip olabileceği iddia ediliyor, bu da modern akıllı telefon standartlarının oldukça altında bir değer.

SIZDIRILAN BATARYA KAPASİTESİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Naver kaynaklı sızıntıya göre, Apple'ın yeni iPhone 17 Air modeli sadece 2.800mAh'lik bir batarya ile gelebilir; bu rakam, 3.000mAh'in bile altında kalıyor ve günümüz orta sınıf Android telefonlarının 6.000mAh sınırını zorladığı bir dönemde oldukça düşük bulunuyor.

5,5 mm inceliğinde olması beklenen telefonun "Air" markasıyla uyumlu hafif ve şık bir tasarıma sahip olacağı belirtilse de bu batarya kapasitesi eleştirilere yol açtı.

Bununla birlikte, sızıntı Apple'ın yüzde 15 ila yüzde 20 daha fazla enerji verimliliği sunan yeni nesil yüksek yoğunluklu batarya hücrelerini kullanabileceğini ve yazılım optimizasyonuyla bu düşük kapasiteyi dengeleyebileceğini öne sürüyor.

Ancak bu durum şimdilik teorik ve iPhone 17 Air'in gerçek dünya pil performansı ancak piyasaya sürüldüğünde netleşecek.

Sadece 145 gram ağırlığında olması beklenen iPhone 17 Air'in, Dinamik Ada özellikli 6,6 inç OLED ekran, yeni bir Kamera Kontrol Düğmesi, tüm modellerde 120 Hz yenileme hızı, Apple A19 çip ve WiFi 7 desteği gibi özellikler sunacağı söyleniyor.