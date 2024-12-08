iPhone 17 Air hakkında yeni bilgiler geldi: Tek kameraya sahip olacak

Haber Merkezi

iPhone 17 serisi hakkında yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bloomberg'in güvenilir teknoloji editörü Mark Gurman, iPhone 17 Air modelinin bugüne kadarki en ince iPhone olabileceğini iddia etti. Ancak, bu inceliğin bir bedeli olabilir: Tek kamera.

Gurman, iPhone 17 Air'in iPhone 16 Pro'dan 2 mm daha ince olacağını belirtti. Bu da iPhone 17 Air'in 6,25 mm civarında bir kalınlığa sahip olacağı anlamına geliyor. Şu anda en ince iPhone modeli, 6,9 mm kalınlığıyla iPhone 6.

TEK KAMERA İDDİASI

iPhone 17 Air'in bu kadar ince olabilmesi için Apple'ın bazı fedakarlıklarda bulunması gerekebilir.

Söylentilere göre, iPhone 17 Air tek kameralı bir telefon olacak. Bu da telefoto lensinden vazgeçileceği anlamına geliyor.

Apple, iPhone 17 Air'i inceltmek için Qualcomm modemlerinden daha küçük olan kendi 5G modemini kullanacak. Ayrıca, tek kamera ile cihazın kalınlığı azaltılacak.

Apple'ın, iPhone 17 Air'de işlemci, RAM, batarya veya ekran kalitesinden ödün vermeden cihazı incelteceği söyleniyor. Ancak, batarya kapasitesini düşürmeden cihazı inceltmek, ısınma sorunlarına yol açabilir.

iPhone 17 Air'in tek kameralı olması, bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. Daha ince bir iPhone için telefoto lensinden vazgeçmek, birçok kullanıcı için kabul edilebilir bir seçenek değil.