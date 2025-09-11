iPhone 17 Air, Türkiye'de SIM kart yuvası olmadan satılacak

Apple'ın tanıttığı yeni iPhone 17 Air modeli, şimdiye kadarki en ince iPhone olmasına ek olarak Türkiye'deki kullanıcıları yakından ilgilendiren önemli bir değişiklikle geliyor.

Daha büyük bir batarya sığdırabilmek adına, bu modelde fiziksel SIM kart yuvası tamamen kaldırıldı.

IPHONE 17 AIR TÜRKİYE'DE SADECE eSIM İLE SATILACAK

Yapılan açıklamaya göre 5.6 mm inceliğindeki yeni iPhone 17 Air, Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde yalnızca eSIM ile satılacak.

Bu, kullanıcıların operatör hizmetlerini fiziksel bir kart olmadan, dijital olarak aktif etmesi gerektiği anlamına geliyor.

DİĞER MODELLERDE DURUM FARKLI

Diğer modeller olan iPhone 17 ve iPhone 17 Pro ise bazı ülkelerde yalnızca eSIM desteğiyle satışa sunulacak.

Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor, yani bu modellerin Türkiye'de fiziksel SIM kart yuvasına sahip olması bekleniyor.

Ancak ABD, Kanada, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden bu modelleri satın almayı düşünenlerin, cihazlarda fiziksel SIM yuvası olmayacağını bilmesi gerekiyor.

APPLE'IN eSIM AÇIKLAMASI

Apple, eSIM'in hem daha güvenli ve pratik olduğunu hem de cihazın içinde değerli bir alan tasarrufu sağladığını belirtti.

Şirkete göre bu teknoloji, artık bir endüstri standardı haline geldi.