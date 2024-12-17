iPhone 17 fiyatları artacak: Apple'ın bahanesi hazır

Haber Merkezi

Apple, yeni iPhone 17 serisinde fiyatları artırabilir. Samsung analisti Jong Wook Lee, Apple'ın iPhone 16 serisinde beklenen fiyat artışını gerçekleştirmediğini ve bunun şirketin kar marjlarını düşürdüğünü belirtti.

iPHONE 17 AİR'IN FİYATI

iPhone 17 Air modelinin, iPhone 17 Pro Max'ten daha pahalı olabileceği söylentileri dolaşıyor.

iPhone 17 Air, ultra ince tasarımıyla dikkat çekse de iPhone 17 Pro Max'e göre daha düşük özelliklere sahip olacak.

iPhone 17 serisinin fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, iPhone 16 serisinin fiyatları ve sızıntılar dikkate alındığında, iPhone 17 serisinin fiyatları şöyle olabilir:

iPhone 17: 899 dolar

iPhone 17 Air: 1.299 dolar

iPhone 17 Pro: 1.199 dolar

iPhone 17 Pro Max: 1.399 dolar (500 GB depolama ile)

ÇİN'DEN GELEN TARİFELER

ABD'nin Çin'den gelen ürünlere ek tarife uygulaması, iPhone fiyatlarını da etkileyebilir. Apple, bu tarifeleri karşılamak için iPhone 17 serisinde fiyatları artırabilir.