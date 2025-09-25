iPhone 17 kağıt gibi çiziliyor: Apple'dan ilk açıklama geldi

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan ve Apple Store'lardaki yeni iPhone 17 modellerinin arka yüzeylerinde görülen çiziklerle ilgili Apple'dan beklenen açıklama geldi. Şirket, sorunun kaynağına dair önemli bilgiler paylaştı.

SORUMLU: ESKİ MAGSAFE STANTLARI

Apple, yaptığı açıklamada bu izlerin aslında telefonların malzemesinden kaynaklanmadığını duyurdu.

Çiziklerin sorumlusunun, mağazalarda kullanılan eski ve yıpranmış MagSafe stantları olduğu ve izlerin temizlikle kolayca silinebildiği belirtildi.

Şirket, mağaza stantlarında gerekli düzenlemelerin yapılacağını da bildirdi.

AŞINMALARI KABUL ETTİ

Öte yandan Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max’in tasarımı nedeniyle anodize kaplamanın özellikle kamera ünitesi çevresinde küçük aşınmalara daha yatkın görünebileceğini kabul etti.

Ancak firma, bu kaplamanın endüstri standartlarının üzerinde bir dayanıklılığa sahip olduğunu ve günlük kullanımda görülebilecek küçük aşınmaların normal olduğunu söyledi.

Şirket, iFixIt ve JerryRigEverything gibi kanallarda yapılan testlerin gerçek kullanım koşullarını yansıtmadığını ve uzun vadeli dayanıklılık konusunda endişeye gerek olmadığını da belirtti.