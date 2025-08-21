iPhone 17 kameralarını andıran tasarımıyla Realme P4 Pro tanıtıldı

Orta segment akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından Realme, P4 Pro adını verdiği yeni modelini duyurdu.

Cihaz, dikkat çeken tasarımı, yüksek dayanıklılığı ve güçlü donanım özellikleriyle öne çıkıyor.

TASARIM VE DAYANIKLILIK ÖN PLANDA

Realme P4 Pro, arka tarafında iPhone 17 Pro sızıntılarına benzeyen kamera modülüyle dikkat çekiyor.

Sadece 7,68 mm kalınlığındaki telefon, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı üst düzey bir koruma sunuyor.

7.000 MAH BATARYA VE GÜÇLÜ EKRAN

Cihazın en iddialı olduğu noktalardan biri, 80W hızlı şarj destekli 7.000 mAh kapasiteli devasa bataryası.

6,8 inçlik OLED ekranı ise 1.5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 6.500 nite varan tepe parlaklığı gibi özellikler sunuyor.

PERFORMANS VE FİYAT

Gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemciden alan Realme P4 Pro, 50 MP'lik bir ana kameraya sahip.

Telefonun başlangıç fiyatı, 8 GB RAM ve 128 GB depolama için 287 dolar olarak açıklandı.