iPhone 17 kamerası nasıl olacak: İşte bilmeniz gereken her şey

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Apple'ın iPhone 17 serisinin, 2025 sonbaharında duyurulması bekleniyor. Kameraların yine ön planda olacağı konuşuluyor.

IPHONE 17 VE 17 AIR: ÖN KAMERADA BÜYÜK GELİŞME

Standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinde en büyük yeniliğin ön kamerada olması bekleniyor.

Bu modellerde 24 MP çözünürlüğünde yeni bir selfie kamerası kullanılacağı söyleniyor. Bu, mevcut 12 MP'ye göre önemli bir artış anlamına geliyor.

Arka kamera kurulumunun ise 48 MP ana ve 12 MP ultra geniş şeklinde devam etmesi muhtemel.

IPHONE 17 PRO VE 17 PRO MAX KAMERALARI

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde çok daha kapsamlı kamera yenilikleri bekleniyor. Bu modellerde yepyeni bir 48 MP 5x telefoto kamera kullanılacağı iddia ediliyor.

Ayrıca, uzun zamandır beklenen 8K video kayıt özelliği de sonunda Pro modellerine gelebilir. Pro modelleri de standart versiyonlardaki gibi 24 MP ön kameraya sahip olacak.

Tüm iPhone 17 kameralarında parlamayı azaltmak için ALD (Atomik Katman Biriktirme) kaplama kullanılabileceği de söylentiler arasında. Ancak bu bilgiye şimdilik temkinli yaklaşmak gerekiyor.