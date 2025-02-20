iPhone 17 modelleri daha iyi bir ekranla gelecek

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Apple'ın yeni telefon serisi iPhone 17'de ekran konusunda önemli geliştirmeler olması bekleniyor.

Yeni bir sızıntıya göre, iPhone 17'nin tüm modellerinde, iPhone 16 Pro'da kullanılan yüksek kaliteli M14 OLED ekran kullanılacak.

Ancak, Pro olmayan modellerin 120 Hz ProMotion özelliğini destekleyip desteklemeyeceği henüz net değil.

İPHONE 17'DE M14 OLED EKRAN

Weibo'da paylaşılan bir sızıntı, iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin tamamında Samsung tarafından üretilen M14 OLED ekranların kullanılacağını iddia ediyor.

Bu ekran, iPhone 16 Pro'da da kullanılan ve yüksek parlaklık, uzun ömür ve düşük güç tüketimi gibi avantajlar sunan bir panel.

120HZ PROMOTION DESTEĞİ BELİRSİZ

M14 OLED ekran, 120 Hz ProMotion özelliğini destekliyor. Ancak, Apple'ın bu özelliği Pro olmayan iPhone 17 modellerinde sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor. Şimdiye kadar, Apple ProMotion özelliğini sadece Pro modellerinde sunmuştu.