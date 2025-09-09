iPhone 17 modelleri tanıtıldı: İşte iPhone 17 fiyatları ve tüm özellikleri

iPhone 17 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Şirket, söz konusu etkinlikte telefonlar hakkında önemli bilgiler verdi.

Gelişmiş kamera sistemleri, daha güçlü işlemciler ve şık tasarımların bir araya geldiği bu yeni seride, kullanıcıları heyecanlandıracak pek çok yenilik yer alıyor.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Peki, iPhone 16 serisinin sunduğu özelliklere kıyasla, iPhone 17'de neler değişti? Yeni modellerin fiyatlarına ve teknik detaylarına daha yakından bakalım.

iPHONE 17 ÖZELLİKLERİ

Apple, iPhone 17 ailesinde büyük tasarım değişiklikleri planlasa da bu değişiklikler Air ve Pro modellerine özel olacak.

Standart iPhone 17'de ise önemli bir tasarım değişikliği bulunmuyor; cihaz, büyük ölçüde iPhone 16'ya benzeyen bir görünümle geliyor.

Pro ve Air modellerindeki, arka üst kısmı kaplayan Google Pixel benzeri kamera tasarımı bu modelde yer almıyor.

Arka tarafta, geçen yıl kullanılmaya başlanan ve dikey olarak konumlandırılmış pil şeklindeki tasarıma sahip ikili kamera kurulumu yer alıyor.

Önde ise ince çerçevelere sahip, artık standartlaşan Dynamic Island tasarımı bulunuyor. iPhone 17'nin renk seçenekleri ise siyah, beyaz, mavi, pembe ve yeşil olarak açıklandı.

120 HZ PROMOTION STANDART OLDU

Apple, bu yıl standart modelde kullanıcıların yıllardır beklediği bir değişikliğe imza atarak 60 Hz inadından vazgeçti.

Artık en ucuz iPhone 17 modelinde de eskiden sadece Pro versiyonlarda gördüğümüz 120 Hz tazeleme hızına sahip ProMotion ekran teknolojisi kullanılacak.

Tüm bu yeniliklere ek olarak Apple, standart modelde artık LTPO panel kullanmaya başlayacak. Bu da ekranın yenileme hızını dinamik olarak ayarlayarak enerji verimliliğini artıracak ve iPhone 17'nin daha iyi bir batarya süresi sunmasına olanak tanıyacak. 6.3 inç boyutundaki ekranın tepe parlaklık değeri ise 3000 nit gibi etkileyici bir seviyeye ulaşıyor.

PERFORMANS VE APPLE INTELLIGENCE

iPhone 17, performans tarafında geleneği bozmuyor ve gücünü yeni nesil A19 işlemciden alıyor.

Apple, bu işlemcinin özellikle yapay zekâ tarafında önemli iyileştirmelere sahip olduğunu ve iPhone 16 serisindekine kıyasla daha hızlı ve daha verimli olacağını belirtti.

Yeni işlemci, 8 GB RAM ile desteklenecek. Apple'ın standart modelde RAM miktarını artırmasının temel nedeninin, Apple Intelligence teknolojisinin daha akıcı çalışmasını sağlamak olduğu düşünülüyor.

iPhone 17'de 128 GB'den başlayıp 512 GB'ye kadar çıkan depolama alanı seçenekleri sunulacak.

KAMERADA ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER

iPhone 17, tıpkı iPhone 16 gibi ikili bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Arkada, Apple’ın birçok modelde kullandığı 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera yer alırken, buna 12 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı bir kamera eşlik edecek.

Asıl önemli iyileştirme ise ön kamerada yaşanacak. Apple, bu seneden itibaren standart modellerde de 24 MP çözünürlük sunan selfie kameralara geçiş yapıyor. Bu sevindirici değişiklik, kullanıcıların çok daha kaliteli ve detaylı selfie çekimleri yapmalarını sağlayacak.

BATARYA VE DİĞER ÖZELLİKLER

Pil konusunda henüz resmi kapasite açıklanmasa da iPhone 16'ya göre çok büyük bir değişiklik beklenmiyor.

iPhone 16’da bulunan 3.600 mAh civarındaki bataryanın, A19 ve LTPO ekranın verimlilik artışlarıyla birlikte minik iyileştirmelerle korunması muhtemel.

Telefonun 35W kablolu hızlı şarj ve MagSafe kablosuz şarj desteğiyle geleceğini de belirtelim.

iPhone 17 modeli, ailenin diğer üyeleri gibi Apple’ın yeni işletim sistemi sürümü iOS 26’yla kutudan çıkacak. Ayrıca, Apple'ın kendi geliştirdiği Wi-Fi çipi sayesinde daha iyi verimlilik ve bağlantı sunacak olan telefon, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 gibi en güncel standartları da destekleyecek.

ŞİMDİYE KADARKİ EN İNCE iPHONE: iPHONE 17 AIR

iPhone 17 Air, adından da anlaşılacağı üzere ultra ince ve hafif tasarımıyla ön plana çıkıyor. Sadece 5,5 milimetre kalınlığında olan telefon, 6,9 milimetrelik iPhone 6'yı geride bırakarak "tarihin en ince iPhone'u" unvanını alıyor.

146 gramlık ağırlığıyla da dikkat çeken cihaz, Apple için radikal bir tasarım değişikliğine işaret ediyor.

Ancak bu radikal incelik, Apple'ın bazı özelliklerden vazgeçmesine neden olmuş durumda; bunların başında ise kamera kurulumu geliyor.

iPhone 17 Air, ultra ince yapısını koruyabilmek için tek bir arka kamera sensörüne sahip olacak ve bu sensörün tasarımı Google Pixel telefonlarını andıran uçtan uca bir şerit şeklinde olacak.

Telefonun ön kısmında ise Dynamic Island tasarımı yer alıyor. Renk seçenekleri ise açık mavi, açık altın, siyah ve gümüş olarak açıklandı.

EKRAN VE PERFORMANS

iPhone 17 Air, 6.6 inç boyutunda büyük bir OLED ekranla geliyor. iPhone 16 Pro modellerinde gördüğümüz Super Retina XDR panele sahip olan telefon, 120 Hz ProMotion ekran tazeleme oranıyla oldukça akıcı bir deneyim sunacak.

Apple'ın ultra ince telefonu, gücünü iPhone 17 serisinde de gördüğümüz A19 Pro işlemciden alacak. Ancak bu telefonda kullanılan A19 Pro'da, Pro modellere kıyasla farklı olarak 5 çekirdekli bir GPU bulunacak.

Bu yeni işlemci, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini desteklemek için 8 GB RAM ile eşleştirilecek. Depolama alanı tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut olacak.

KAMERA VE BATARYA

Şirketin diğer modellerinde de kullandığı 48 MP çözünürlüğündeki f/1.6 diyafram açıklığına sahip geniş açılı ana kamera, bu modelde de bizleri bekliyor.

Telefonun selfie kamerası ise diğer iPhone 17 modellerinde olduğu gibi 24 MP'lik yeni bir sensöre ev sahipliği yapacak.

Batarya kapasitesi resmi olarak açıklanmasa da 22 saate kadar pil ömrü vadeden telefonun 35W kablolu hızlı şarj ve MagSafe kablosuz şarj desteği sunacağı belirtildi.

Apple'ın en ince iPhone modeli, WWDC 2025'te duyurulan iOS 26 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

iPHONE 17 PRO ÖZELLİKLERİ

iPhone 17 Pro, hem malzeme seçiminde hem de tasarım dilinde radikal değişiklikler getiriyor. Apple, son iki nesildir kullandığı titanyum çerçeveden şaşırtıcı bir şekilde vazgeçerek, daha hafif ve ısıyı çok daha etkili dağıtan alüminyuma geri döndü.

Bu kararın bir maliyet düşürme hamlesi olmadığı, A19 Pro çip ve 8K video kaydı gibi özelliklerin üreteceği yüksek ısıyı etkili bir şekilde yönetmek için tamamen mühendislik odaklı bir tercih olduğu belirtiliyor.

Cihazın arka tasarımında ise geleneksel kare kamera çıkıntısının yerini, cihazın üst kısmı boyunca uzanan yatay bir kamera barı alıyor.

Bu radikal tasarım değişikliği sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda daha büyük sensörler ve gelişmiş telefoto lens sistemi gibi optik bileşenler için daha fazla iç alan sağlayarak kamera performansını doğrudan etkiliyor.

iPhone 17 Pro, gücünü TSMC’nin yeni nesil 3nm (N3P) üretim süreciyle geliştirilen A19 Pro yonga setinden alıyor. Bu 6 çekirdekli işlemci ve 6 çekirdekli GPU, Apple’ın bu yıl salt ham işlem gücü rekorları kırmak yerine, güç verimliliğine odaklandığını gösteriyor; bu da özellikle zorlu görevler altında pil ömrünü korumak için kritik bir öneme sahip.

Gelişmiş çoklu görev performansı ve gelecekteki cihaz üzeri yapay zeka özellikleri için kritik bir adım olarak, iPhone 17 Pro‘da RAM kapasitesi de standart olarak 12GB’a çıkarıldı.

ÜÇ ADET 48MP LENS VE 8K VİDEO

Apple, iPhone 17 Pro ile mobil fotoğrafçılık ve videografi standartlarını yeniden belirliyor. Telefondaki en büyük sıçrama, arka taraftaki üç kameranın da (Geniş, Ultra Geniş ve Telefoto) artık 48MP çözünürlüğünde sensörlere sahip olması.

Bu yükseltme, pikselleri birleştirme teknolojisi sayesinde çok daha detaylı fotoğraflar, iyileştirilmiş düşük ışık performansı ve kaliteden ödün vermeden dijital kırpma yapma esnekliği sunuyor.

Yeni telefoto sistemi, önceki neslin 5x optik yakınlaştırma yeteneğini önemli ölçüde aşarak 8x optik yakınlaştırma sunuyor. iPhone 17 Pro, iPhone tarihinde ilk kez 8K video kaydı yapabilme yeteneğine de kavuştu.

Ön kamera da uzun yıllardır kullanılan 12MP sensörden 24MP’lik yeni bir sensöre yükseltildi.

Donanım ve yazılım entegrasyonunu daha da ileri taşıyan iPhone 17 Pro'nun tahmini pil kapasitesi yaklaşık 3,988 mAh.

Cihazın 35W kablolu ve 25W MagSafe kablosuz şarjı destekleyeceği belirtilirken, daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme süresi sunan Wi-Fi 7 teknolojisini de destekliyor.

iPHONE 17 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Tasarım konusunda Pro ile Pro Max arasında fark yok. Ön tarafta Dynamic Island isimli delikli ekran tasarımı devam ediyor.

Telefon, turuncu, koyu mavi, gümüş ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkıyor. Cihazın ekranında ise büyük bir değişiklik yapılmadı; 6.9 inç boyutundaki Super Retina XDR OLED panel, 120 Hz ProMotion yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık sunmaya devam ediyor.

A19 PRO VE 12 GB RAM

iPhone 17 Pro Max’in en büyük kozlarından biri, kaputunun altındaki yeni nesil A19 Pro işlemci. Bu çipin, özellikle yapay zeka (AI) alanında sunduğu yetenekler ve verimlilikle öne çıktığı belirtiliyor.

Performansı bir üst seviyeye taşımak için bu güçlü işlemci, tam 12 GB RAM ile destekleniyor. Depolama tarafında ise kullanıcılara 256 GB’tan başlayıp 1 TB’a kadar çıkan geniş seçenekler sunuluyor.

Kamera yetenekleri de bu yıl büyük ölçüde geliştirildi ve Pro Max modelini rakiplerinden ayırıyor.

Telefonun arka kısmında üç adet 48 MP çözünürlüğünde sensör bulunuyor; ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve özellikle dikkat çeken 3.5x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamera, profesyonel kalitede fotoğraflar ve videolar çekme imkanı veriyor.

Ön taraftaki selfie kamerası da 12 MP'den 24 MP'e yükseltilerek daha kaliteli görüntülü görüşmeler ve özçekimler sağlıyor.

ARTIRILMIŞ PİL ÖMRÜ VE TERS KABLOSUZ ŞARJ

Batarya konusunda net bir kapasite bilgisi verilmese de Apple pil ömrünün önemli ölçüde arttığını vurguladı.

iPhone 17 Pro Max, 35W kablolu hızlı şarj desteği sunarken, iPhone tarihinde bir ilk olan 7.5W ters kablosuz şarj özelliğine de sahip.

iPHONE 17 SERİSİ FİYATLARI

iPhone 17 Air (256 GB): 97 bin 999 TL

iPhone 17 Air (512 GB): 109 bin 999 TL

iPhone 17 Air (1 TB): 121 bin 999 TL

iPhone 17 (256 GB): 77 bin 999 TL

iPhone 17 (512 GB): 89 bin 999 TL

iPhone 17 Pro (256 GB): 107 bin 999 TL

iPhone 17 Pro (512 GB): 119 bin 999 TL

iPhone 17 Pro (1 TB): 131 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (256 GB): 119 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (512 GB): 131 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (1 TB): 143 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (2 TB): 168 bin 999 TL