iPhone 17 modellerinin en ucuz ve en pahalı satıldığı ülkeler

Apple'ın 9 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinlikle tanıttığı iPhone 17 serisinin dünya çapındaki fiyatları belli oldu.

Her yıl olduğu gibi, yeni modellerin farklı ülkelerdeki satış fiyatları karşılaştırılmaya başlandı.

ZİRVE YİNE DEĞİŞMEDİ: EN PAHALI iPHONE TÜRKİYE'DE

Yapılan derlemelere göre, yeni iPhone 17 modellerinin dünyada en pahalı olduğu ülke yine Türkiye oldu.

Standart, Air, Pro ve Pro Max’ten oluşan serinin tüm modellerinde en yüksek fiyat etiketinin ülkemizde olduğu belirtiliyor.

Bu karşılaştırmalar, "iPhone Prices Worldwide" gibi sitelerin dünya çapındaki fiyatları derlemesiyle yapılıyor.

iPHONE 17 SERİSİNİN EN PAHALI SATILDIĞI ÜLKELER

iPhone 17 Pro 256 GB modeli baz alındığında, telefonun en pahalı satıldığı 5 ülke şu şekilde:

Türkiye - 2.615,88 dolar (107.999 TL)

Brezilya - 2.126,92 dolar

Macaristan - 1.641,86 dolar

Norveç - 1.617,77 dolar

İsveç - 1.610,36 dolar

iPhone 17 Pro 256 GB modeli baz alındığında, telefonun en ucuz satıldığı 5 ülke şu şekilde:

ABD - 1.099 dolar

Kanada - 1.155,17 dolar

Hong Kong - 1.206,60 dolar

Japonya - 1.219,78 dolar

Çin - 1.263,67 dolar