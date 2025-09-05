iPhone 17 modellerinin RAM kapasiteleri ortaya çıktı

Apple’ın 9 Eylül'de gerçekleştireceği lansmana günler kala, iPhone 17 serisinin RAM kapasiteleriyle ilgili önemli bir sızıntı ortaya çıktı.

TrendForce tarafından yayınlanan rapora göre, Apple bu yıl Pro ve Air modellerinde RAM miktarını artıracak.

PRO VE AİR MODELLERİ 12 GB RAM'E YÜKSELİYOR

Sızıntıya göre, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve yeni iPhone 17 Air modellerinin tamamı 12 GB RAM ile donatılacak.

Bu artışın, özellikle çoklu görev performansı ve Apple Intelligence gibi yapay zekâ odaklı özelliklerde önemli bir verimlilik sağlaması bekleniyor.

STANDART IPHONE 17 AYNI KALACAK

Buna karşılık, serinin başlangıç modeli olan standart iPhone 17'nin ise, bir önceki nesil gibi 8 GB RAM ile gelmeye devam edeceği iddia ediliyor.

Bu durum, Apple'ın standart ve Pro modeller arasındaki performans farkını daha da belirgin hale getirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.