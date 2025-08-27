iPhone 17 Pro, AirPods ve Apple Watch modellerini kablosuz olarak şarj edecek

Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonları hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Fixed Focus Digital adlı bir sızıntı kaynağına göre, iPhone 17 Pro modelleri, uzun zamandır beklenen ters kablosuz şarj özelliğine kavuşacak.

AIRPODS VE APPLE WATCH'U ŞARJ EDECEK

Bu özellik sayesinde yeni üst düzey iPhone'lar, AirPods veya Apple Watch gibi diğer Apple aksesuarlarını kendi bataryalarını kullanarak kablosuz olarak şarj edebilecek.

Daha önceki sızıntılar, bu özelliğin 7,5W gücünde olacağını iddia etmişti.

MEVCUT MODELLERDEKİ DURUM

Apple, daha önce MagSafe Pil Paketi ile sınırlı bir ters kablosuz şarj yeteneği sunmuş, ancak bu ürünü 2023'te kullanımdan kaldırmıştı.

Mevcut iPhone 15 ve sonrası modeller ise USB-C portu üzerinden yalnızca 4,5W gücünde kablolu ters şarj imkanı sunuyor.