iPhone 17 Pro, buhar odası soğutma sistemiyle gelebilir

Apple'ın bir sonraki amiral gemisi serisi olacak iPhone 17'nin, özellikle yoğun kullanım sırasında yaşanan ısınma sorununu çözmek için yeni bir soğutma teknolojisiyle geleceği iddia edildi. Sızıntı kaynağı Majin Bu'ya göre, bu teknoloji seride bir ilk olacak.

"BUHAR ODASI" SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ NEDİR

"Buhar odası" soğutma sistemi, özellikle Android oyun telefonlarında sıkça kullanılan gelişmiş bir ısı dağıtma yöntemidir.

Bu teknoloji, işlemci gibi ısınan bileşenlerden ısıyı hızla uzaklaştırmak için kapalı bir odacık içindeki sıvının buharlaşması ve yeniden yoğunlaşması prensibini kullanır.

Bu, ısının cihazın kasasına daha verimli bir şekilde yayılmasını sağlayarak hem performansın korunmasına hem de cihazın daha serin çalışmasına yardımcı olur. iPhone'ların şu anki pasif soğutma sistemlerine göre bu, büyük bir adım olacak.

NEDENİ ARTAN PERFORMANS VE YAPAY ZEKA

Yeni iPhone 17 soğutma sistemine duyulan ihtiyacın temelinde, Apple Intelligence gibi yapay zeka özelliklerinin ve yeni nesil çiplerin artan işlem gücü yatıyor. Daha güçlü donanım, daha etkili bir ısı yönetimi gerektiriyor.

Daha önceki raporlar, ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan gelmiş ve bu teknolojinin yalnızca iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacağını öne sürmüştü.

Yeni sızıntı ise tüm seride kullanılabileceğini iddia etse de Pro modellerine özel olması daha muhtemel görünüyor.