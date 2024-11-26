iPhone 17 Pro farklı bir malzeme ve daha büyük bir kamera çıkıntısına sahip olacak

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The Information'ın raporuna göre, Apple'ın 2025'te piyasaya süreceği iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, tasarım açısından önemli değişikliklere sahip olacak.

Bu değişiklikler arasında en dikkat çekici olanı, titanyum kasanın yerini alüminyum kasaya bırakması.

Apple, iPhone 15 Pro modelinde paslanmaz çelikten titanyuma geçiş yapmıştı. Ancak iPhone 17 Pro ile birlikte alüminyuma geri dönülecek.

YARI ALÜMİNYUM, YARI CAM ARKA YÜZEY

iPhone 17 Pro'nun arka yüzeyinde de değişiklikler olacak. Tamamen cam olan arka yüzey, yarı alüminyum, yarı cam bir tasarıma dönüşecek.

Arka yüzeyin üst kısmında, 3D cam yerine alüminyumdan yapılmış daha büyük bir dikdörtgen kamera adası yer alacak. Alt kısım ise kablosuz şarj desteğini korumak için camdan yapılacak.

KARELİ KAMERA ÇIKINTISINA VEDA

iPhone 17 Pro'da kare kamera çıkıntısı da tarihe karışacak. Yeni modelde, dikdörtgen bir kamera adası kullanılacak.

Bu değişikliğin nedeni henüz net olarak bilinmiyor. Ancak yeni Pro modellerinin daha büyük kamera sensörlerine sahip olması veya Apple'ın tasarım dilinde değişiklik yapma isteği gibi faktörler etkili olabilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENLERİ

Apple'ın titanyumdan alüminyuma geri dönmesinin birkaç nedeni olabilir. Alüminyum, titanyumdan daha hafif ve ucuz bir malzeme.

Bu da Apple'ın maliyetleri düşürmesine ve daha hafif bir telefon üretmesine olanak sağlayabilir.

Ayrıca, bazı raporlar iPhone 15 Pro'da yaşanan aşırı ısınma sorunlarının titanyumdan kaynaklandığını iddia etmişti. Bu da Apple'ın titanyumu terk etmesinde etkili olmuş olabilir.

DAHA BÜYÜK KAMERA SENSÖRLERİ MÜMKÜN

Daha büyük kamera adasına gelince, bu değişikliğin nedeni henüz net değil. Ancak yeni Pro modellerinin daha büyük kamera sensörlerine sahip olması veya Apple'ın tasarım dilinde değişiklik yapma isteği gibi faktörler etkili olabilir.

iPhone 17 Pro'daki bu radikal tasarım değişiklikleri, Apple kullanıcıları arasında heyecan ve merak uyandırdı.

Yeni modelin nasıl bir görünüme sahip olacağı ve performansının nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.