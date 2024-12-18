iPhone 17 Pro Max nasıl görünecek: İşte yeni görüntüler

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iPhone 17 Pro Max'in tasarımı, sızdırılan render görselleriyle gün yüzüne çıktı. Yeni iPhone modeli, yatay kamera dizilimi ve alüminyum kasasıyla dikkat çekiyor.

YATAY KAMERA DİZİLİMİ

iPhone 17 Pro Max, iPhone 11 Pro'dan bu yana yapılan en büyük tasarım değişikliğiyle geliyor.

Render görsellerinde, telefonun arka panelinde yatay olarak yerleştirilmiş üçlü kamera dizilimi görülüyor. Bu tasarım, Google Pixel telefonlarını andırıyor.

ALÜMİNYUM KASA

iPhone 17 Pro modellerinde, iPhone 15 Pro'da kullanılan titanyum kasa yerine alüminyum kasa kullanılacağı söyleniyor. Render görselleri de bu iddiayı doğruluyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

iPhone 17 Pro Max'in 6,9 inç OLED ekran, 12 GB RAM, 48 MP üçlü kamera kurulumu ve A18 Pro işlemci gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

iPhone 17 Pro Max'in, iPhone 17 serisiyle birlikte Eylül 2025'te tanıtılması bekleniyor.