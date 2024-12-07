iPhone 17 Pro modelleri daha iyi bir ekranla gelecek

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iPhone 16 serisi henüz yeni piyasaya sürülmüş olsa da iPhone 17 hakkında söylentiler şimdiden dolaşmaya başladı.

Son sızıntılar, iPhone 17 Pro modellerinde yeni bir ekran teknolojisinin kullanılacağına işaret ediyor.

DÜŞÜK DİELEKTRİKLİ TEE EKRAN

Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Jukanlosreve, Apple'ın iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde Düşük Dielektrikli TEE adı verilen yeni bir ekran teknolojisi kullanacağını iddia ediyor. Bu yeni teknoloji, birçok avantaj sunuyor:

Gelişmiş Pil Verimliliği: Daha düşük güç tüketimi sayesinde pil ömrü artacak.

Gelişmiş Ekran Dayanıklılığı: Ekranlar, darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı olacak.

Artırılmış Performans: Daha akıcı ve duyarlı bir kullanıcı deneyimi sunacak.

LTPO+ EKRAN BEKLENTİSİ

Daha önceki söylentiler, tüm iPhone 17 modellerinde LTPO+ ekran teknolojisinin kullanılacağını öne sürüyordu.

Ancak, Jukanlosreve'nin sızıntısı, Pro modellerinde farklı bir ekran teknolojisinin kullanılabileceğini gösteriyor.

iPhone 17 Pro modellerinde ekran boyutunun da artacağı söyleniyor. iPhone 17 Pro'nun 6,3 inç, Pro Max modelinin ise 6,9 inç ekrana sahip olması bekleniyor.

Ayrıca, Pro olmayan modellerde de 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlar kullanılabileceği belirtiliyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

iPhone 17 Pro modellerinde beklenen diğer özellikler arasında daha küçük bir Dynamic Island, 12 GB RAM, 24 MP selfie kamerası ve A19 Pro 3nm yonga seti yer alıyor.