iPhone 17 Pro'da 12 GB RAM ve 48 MP telefoto kamera olacak

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iPhone 17 Pro modelleri, kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. 48 megapiksel telefoto arka kameraya sahip olacak bu modeller, iPhone 16 Pro'daki 12 megapiksel kameradan büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Fusion, ultra geniş ve telefoto kameraların tümü 48 megapiksel sensörlere sahip olacak. Bu sayede, daha iyi görüntü kalitesi, keskin ayrıntılar ve düşük ışıkta üstün performans elde edilecek.

Ayrıca, kamera çıkıntısı tasarımında da değişiklik yapılarak dayanıklılığın artırılması hedefleniyor.

PERFORMANSTA SINIRLAR ZORLANIYOR

Apple, iPhone 17 Pro modellerinde RAM'i de artırarak performansı bir üst seviyeye taşıyor. iPhone 16 Pro'daki 8 GB RAM'in yerine 12 GB RAM ile gelecek olan bu modeller, çoklu görevlerde daha akıcı bir deneyim sunacak ve Apple Intelligence özelliklerini iyileştirecek.

Kullanıcılar, birden fazla uygulama ve yapay zeka destekli araç kullanırken sorunsuz bir performans bekleyebilirler.

GÜÇLÜ YENİ A19 PRO ÇİPİ

iPhone 17 Pro modelleri, Apple'ın en son A19 Pro çipiyle donatılacak. TSMC'nin üçüncü nesil 3nm işlemi kullanılarak üretilecek bu çip, hızı artıracak, verimliliği yükseltecek ve pil ömrünü uzatacak. Bu sayede, kullanıcılar daha uzun süre kesintisiz bir deneyim yaşayabilecekler.

TASARIM VE EKRAN

Ekran boyutları aynı kalacak şekilde tasarlanan iPhone 17 Pro, 6,3 inç ekrana sahip olurken, iPhone 17 Pro Max ise 6,9 inç ekran ile kullanıcılarla buluşacak.

Boyutlar değişmese de Apple parlaklık, renk doğruluğu ve pil verimliliğini artırarak kullanıcı deneyimini iyileştirecek.