iPhone 17 serisi geçen yılki modellerden daha pahalı olacak

Apple'ın bir sonraki amiral gemisi iPhone 17 serisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı ve bu kez konu doğrudan fiyatlar.

Analist Jeff Pu'ya göre, yeni iPhone modelleri, ABD'de mevcut seriden daha pahalı olacak.

GEREKÇE: GÜMRÜK VERGİLERİ

Pu ve diğer Wall Street analistleri, olası fiyat artışının arkasındaki ana neden olarak ABD'nin ithal ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini gösteriyor.

Bu nedenle iPhone 17 modellerinin, bir önceki seriye göre 50 ila 100 dolar arasında daha pahalı olabileceği tahmin ediliyor.

APPLE ZAMMI DEPOLAMA ARTIŞIYLA TELAFİ EDEBİLİR

Ancak Apple'ın bu zammı tüketiciler için daha kabul edilebilir kılmak adına bir hamle yapabileceği konuşuluyor.

Bu hamle, iPhone 17 Pro'nun başlangıç depolama kapasitesini 128 GB'tan 256 GB'a çıkarmak olabilir.