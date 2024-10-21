iPhone 17 Slim hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Haber Merkezi

Apple'ın, 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 serisinde "Plus" modelini kaldıracağı ve yerine "Slim" adında yeni bir model sunacağı söylentileri var.

Bu söylentiler, analistlerin ve sızıntıların iddialarına dayanıyor ve şu anda Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

2025 yılında tanıtılacak iPhone ailesiyle hayatımıza girmesini beklenen Slim modeli, çok daha ince tasarımlı ve hafif bir telefon olacak.

iPHONE 17 SLIM NELER SUNACAK

Güvenilir Apple analisti Jeff Pu, iPhone 17 Slim'in teknik özellikleriyle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Pu'nun raporuna göre, cihazda A19 çipi, 6.6 inç ekran, 8GB RAM, 24MP ön kamera ve tek bir 48MP arka kamera bulunacak.

Aslında bu bilgiler, daha önce Ming-Chi Kuo tarafından da dile getirilmişti. Kuo, temmuz ayında yaptığı açıklamada iPhone 17 Slim'in tek arka kameraya ve 6.6 inç ekrana sahip olacağını belirtmişti.

iPhone 17 Slim'in fiyatı konusunda ise hala net bir bilgi yok. Daha önce The Information, cihazın iPhone Pro Max'ten bile daha pahalı olabileceğini iddia etmişti.

iPhone 17'nin 799 dolar, iPhone 17 Slim'in yaklaşık 1299 dolar, iPhone 17 Pro’nun 1099 dolar ve iPhone 17 Pro Max’in 1199 dolar olması bekleniyor. Bu da iPhone 17 Slim modelini serinin en pahalısı yapıyor.