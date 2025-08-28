iPhone 17 tanıtıldıktan sonra bu 7 Apple ürünü satıştan kaldırılacak

Apple'ın 9 Eylül'de gerçekleştireceği ve yeni iPhone 17 serisini tanıtacağı lansman etkinliği, aynı zamanda bazı mevcut ürünler için de yolun sonu anlamına geliyor.

Yeni donanımların gelişiyle birlikte, şirketin şu anda satışta olan yedi farklı ürününü üretimden kaldırması bekleniyor.

ÜRETİMDEN KALKACAK IPHONE MODELLERİ

iPhone 17 serisinin gelişiyle birlikte, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin Apple tarafından satışı durdurulacak.

Bu hamleyle birlikte Apple'ın sattığı her iPhone, ilk kez Apple Intelligence özelliğini desteklemiş olacak.

APPLE WATCH VE AIRPODS'TA DEĞİŞİM

Yeni Apple Watch Series 11 ve Ultra 3'ün tanıtılmasıyla, mevcut Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 modellerine de veda edilecek.

Ayrıca, yeni AirPods Pro 3'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte AirPods Pro 2'nin de üretimden kaldırılması muhtemel görünüyor.

Apple, bu değişikliklerle ürün gamını sadeleştirerek yeni iPhone 17 serisine odaklanacak. iPhone 16 ve 16 Plus modelleri ise 100 dolarlık bir indirimle satışta kalmaya devam edecek.