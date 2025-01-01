iPhone 17 ve daha fazlası: İşte 2025'te tanıtılacak tüm Apple ürünleri

Haber Merkezi

Apple, 2025 yılında da yeni ürünlerle teknoloji dünyasına damga vurmaya hazırlanıyor.

iPhone 17 serisinden yeni Apple Watch modellerine kadar birçok cihaz, 2025 yılında kullanıcılarla buluşacak.

YENİ IPHONE MODELLERİ

Apple, Eylül 2025'te iPhone 17 serisini tanıtacak. Bu seride, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air olmak üzere dört model yer alacak. iPhone 17 Air, ultra ince tasarımıyla dikkat çekecek.

IPHONE SE 4

iPhone SE serisinin yeni üyesi iPhone SE 4, 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülecek. Face ID desteği, iPhone 14 benzeri tasarım ve Apple Intelligence gibi yeniliklerle gelecek olan iPhone SE 4, uygun fiyatlı bir seçenek olacak.

M4 MACBOOK AİR VE MAC PRO

Apple, M4 çipini MacBook Air ve Mac Pro modellerine de getirecek. M4 işlemci, cihazlarda hız ve verimlilik artışı sağlayacak.

YENİ APPLE WATCH MODELLERİ

Apple Watch Series 11 ve Apple Watch Ultra 3, Eylül 2025'te tanıtılacak. Ayrıca, Apple Watch'larda kan basıncı ölçme özelliğinin de gelmesi bekleniyor.

AIRPODS PRO 3

AirPods Pro 3, daha iyi gürültü engelleme, daha iyi ses kalitesi ve daha yüksek pil ömrü gibi yeniliklerle gelecek. Kulaklığın çıkış tarihi henüz net değil.

YENİ İPAD MODELLERİ

Apple, 2025 yılında iPad Air ve iPad Pro modellerini de güncelleyecek. iPad 11 ise uygun fiyatlı bir seçenek olarak piyasaya sürülecek.

AIRTAG

Apple'ın takip cihazı AirTag, daha uzun pil ömrü ve geniş bant desteği gibi özelliklerle yenilenecek.

DİĞER ÜRÜNLER

Apple, 2025 yılında HomePod Mini, Apple TV, Mac Studio, MacBook Pro ve yeni Vision Pro modeli gibi başka ürünler de piyasaya sürebilir.