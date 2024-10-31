iPhone 17'nin ilk aşama üretimi ve testleri devam ediyor

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Teknoloji devi Apple, yeni iPhone 17 modelinin erken üretim sürecini Hindistan'da yürütüyor.

The Information'ın raporuna göre, Apple ilk kez bir iPhone modeli için erken üretim çalışmasını Hindistan'daki bir fabrikada gerçekleştiriyor.

Bu durum, şirketin üretim üssünü Çin'den Hindistan'a kaydırma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

ÜRETİM SÜRECİ HİNDİSTAN'DA BAŞLADI

iPhone 17'nin geliştirme sürecinin ilk aşaması, mayıs ve ekim ayları arasında gerçekleşiyor. Bu aşamada, Cupertino'daki bir lokasyonda tasarlanan prototip, seri üretime uygun hale getiriliyor.

Apple, daha önce bu aşamada yalnızca Çin'deki fabrikalarını kullanıyordu. Ancak, son yıllarda artan jeopolitik riskler ve Çin'deki üretim maliyetlerinin yükselmesi, Apple'ı alternatif üretim merkezleri aramaya yöneltti.

HİNDİSTAN'IN ÖNEMİ ARTIYOR

Hindistan, son yıllarda Apple'ın üretim stratejisinde giderek daha önemli bir rol oynuyor. Şirket, bir süredir Hindistan'da iPhone üretiyordu ve hatta bu yıl ülkede Pro modelleri üretmeye başladı.

iPhone 17'nin erken üretim aşamasının Hindistan'da gerçekleştirilmesi, Apple'ın ülkedeki mühendislere ve üretim altyapısına olan güvenini gösteriyor.

iPhone 17'nin erken üretim çalışmaları Hindistan'da devam ederken, seri üretime geçiş ve ürünün piyasaya sürülmesi için aylar var.