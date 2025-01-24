iPhone 17'nin kamera tasarımı ortaya çıktı: Pixel'den ilham alıyor

Haber Merkezi

Apple, iPhone 17'nin tasarımında radikal bir değişikliğe gidebilir. Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 17, Google Pixel telefonlarına benzer bir kamera çubuğuna sahip olabilir.

İPHONE'UN BENZERSİZ KİMLİĞİ

iPhone, uzun yıllardır kendine özgü tasarımıyla tanınıyor. Ancak, iPhone 17'de Pixel benzeri bir kamera çubuğunun kullanılması, Apple'ın bu kimliğini kaybetmesine neden olabilir.

KAMERA TASARIMI

Sızdırılan görüntüler, iPhone 17'nin arka tarafında yatay olarak yerleştirilmiş bir kamera çubuğuna sahip olabileceğini gösteriyor. Bu tasarım, Google Pixel telefonlarında kullanılan tasarıma çok benziyor.

İPHONE 17 AİR OLABİLİR Mİ

Sızdırılan görüntülerin iPhone 17 Air modeline ait olma ihtimali de bulunuyor. iPhone 17 Air, iPhone 17 serisinde Plus modellerinin yerini alacak ince ve hafif bir model olacak.

Apple'ın Pixel benzeri bir kamera tasarımı kullanması, şirketin tasarım konusunda Google'dan ilham aldığı şeklinde yorumlanabilir.